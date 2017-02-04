В ближайшие два дня в Тольятти ожидаются метели

Сегодня установилась сухая морозная погода, которую формирует поле повышенного атмосферного давления. 5 и 6 февраля наш регион окажется в зоне действия глубокого циклонического вихря, который принесёт с собой снегопады, метели, усиление ветра, небольшое повышение  температуры воздуха, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

По сведению Гидрометцентра  России первая декада февраля по температурному режиму ожидается на 2 градуса ниже средних многолетних значений. 

Сегодня ночью температура воздуха составит -17 ... -22 градуса, местами до -27. В воскресенье и понедельник днем будет чуть теплее - от -8 до -13 градусов. Синоптики ожидают местами умеренный снег и метель. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. На дорогах снежные заносы.
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  3. 04.02.2017 16:08 [249] (0)
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