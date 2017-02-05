Хоккеисты «Лады» Антон Шенфельд и Глеб Корягин вызваны в олимпийскую сборную России

С 5 по 7 февраля в УТЦ "Новогорск" пройдет тренировочный сбор, по результатам которого определится состав команды для участия в "Кубке Словакии" (пройдет в Нитре с 8 по 12 февраля).

Нападающий "Лады" Антон Шенфельд вызван в расположение олимпийской сборной страны. В нынешнем сезоне Шенфельд в 51 матче чемпионата КХЛ набрал 33(11+22) очка, 41 минуту штрафа при показателе полезности "-12".

Ранее вызов получил защитник Глеб Корягин. В нынешнем сезоне Корягин в 41 матче чемпионата КХЛ набрал 4(0+4) очка, 20 минут штрафа при показателе полезности "+2", сообщает пресс-служба ХК.