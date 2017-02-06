Определился второй резидент ТОР Тольятти

3 февраля комиссия по рассмотрению заявок на присвоение статуса резидента территории опережающего развития (ТОР) Тольятти приняла положительное решение в отношении ООО «БИА». Соответствующая заявка от компании поступила в мэрию 17 января текущего года.

Резидент планирует реализовать в рамках ТОР проект «Проектирование, разработка и изготовление испытательных стендов для крупных компаний-поставщ иков авиакосмической промышленности, автомобилестроит ельных предприятий, научно-исследова тельских институтов и университетов на основе многофункциональ ного контроллера нового поколения». Его цель - модернизация и расширение производства указанной продукции, сообщает пресс-служба мэрии Тольятти.

Данный проект уже реализуется с 2014 года. На первом этапе были проведены прединвестиционн ые исследования, разработана проектная документация и бизнес-план, изготовлен опытный образец. Общая стоимость проекта составляет 41,540 млн руб., объем капитальных вложений оценивается в 25,073 млн. рублей. В рамках его реализации планируется создать 20 рабочих мест.

ООО «БИА» намерено организовать производство на территории «Жигулевской долины», на земельном участке площадью 801,9 кв. м. Отметим, что с данным проектом компания уже является резидентом технопарка.

Напомним, первым резидентом ТОР стала компания «АКОМ-Индастриал », которая планирует создать в Тольятти серийное производство промышленных свинцовых аккумуляторных батарей. 
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  3. 06.02.2017 07:23 [148] (0)
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