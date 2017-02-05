Михо и Буч — символы «Волга Квест 2017»

Алексей Дудкин, чьи лидеры, сибирские хаски, выбраны символами Международной гонки на собачьих упряжках «Волга Квест 2017», рассказал о своих собаках — Михо и Буче.

Я люблю и ценю всех членов мой команды и стараюсь не выделять никого, но в случае с Михо, так же как и в случае с Бучем, этого не делать практически невозможно.

Михо... Михо - одна из немногих собак моей команды, которую я взял щенком. Когда я только начинал кататься на собаках, в Россию привезли двух собак из шведского питомника Мунранс. Одной из них была Хани, второй Семен. Собаки были настолько хороши на средних дистанциях, что все, грезящие серьезными дистанциями, не закрывали в браузере вкладку вышеназванного питомника, в их числе и я.

И была в этом питомнике собака по кличке Файнесс, сестра Семена, очень она мне нравилась. Через пару лет бóльшую часть собак этого питомника привез в Россию Миша Шелковин. Среди этих собак была и Файнесс, которая на момент приезда была уже в положении. Когда я увидел объявление о продаже щенков от Фаи, я сразу понял что хочу "вон ту, грязномордую".

В итоге, Миша продал мне, выбранного мной по фото грязномордого щенка, которого дома они называли Мыша, кстати многие и сейчас говорят что она похожа на мышку. Мы назвали её Михо, ласково Михоша.

Когда у меня растут щенки, то я с полугода начинаю их брать на тренировки в "свободном полете". То есть, я запрягаю упряжку и пускаю щенка бежать рядом, ни к чему не пристегивая. Первая же такая тренировка показала, что Михо - собака, каких я раньше не видывал. Она очень быстро поняла как, куда и по какому покрытию движется наша команда, пристроилась впереди, на расстоянии, будто она пристегнута монолидером, и таким образом уверенно прошла всю трассу. Не бегая по кустам, в стороне, не отрываясь и не отставая и не втискиваясь в середину упряжки, как это делали другие до неё.

Так мы и ходили на тренировки пока не доросли до года, и я не решил, что теперь можно давать нагрузки на тонкую, хрупкую на вид, но сильную и быструю собачку. Михо стразу встала в первую пару и для нас, практически, ничего не изменилось, только теперь у неё был напарник, и она была пристегнута к остальной команде.

Так или иначе, многие, из выходящих на трассы гонок, вынуждены заниматься и прокатом. Хаски умные собаки, и если ты катаешь по одному кругу, то старт на каждый круг после 10-го становится все сложнее и сложнее. Потому, что хаски становится скучно, и они не видят смысла вновь и вновь кружить по уже десятки раз пройденному маршруту и чем короче этот маршрут, тем быстрее он им надоедает.

Михо не только умная, Михо очень любит бегать, и когда она понимает что либо мы однообразно ходим этот круг, либо сидим на месте, то выбирает первое. И даже напарник и следующие за ней собаки не в силах помешать ей уводить упряжку на новый круг.

Как-то, в конце сезона мы катали зрителей на гонке в Ижевске, благодаря ей за день мы сделали 138 кругов!!! Помимо этого она успела два раза пройти дистанцию в скиджоринге в паре с нашим доберманом, пока остальные члены упряжки отдыхали.

Михо - собака с феноменальными рабочими качествами. Выглядит тонкой и хрупкой, но я неоднократно видел, как она утаскивает упирающегося напарника, превосходящего её в весе в полтора раза и следующую пару, когда те пытаются уйти не туда, куда нам надо.

Именно Михо позволяет мне готовить упряжку к серьезным дистанциям на кругах 3 или 5 км. Но иногда это играет со мной злую шутку. Бывали у меня такие случаи, когда я по осени запрягаю в маленький квадроцикл больше собак чем он может остановить и планирую пройти, к примеру, 3 круга...

Слякоть, температура в районе 0 градусов, мы идем 3-й круг, я уже давно промок и промерз до костей, не чувствую рук и жду не дождусь когда мы дойдем до развилки и повернём домой. Но! Михоша не нагулялась! Михоша хочет ещё! И утаскивает мой паровоз на очередной круг! А потом ещё на один, и ещё на один. Таким образом, она меня научила не запрягать больше собак, чем я могу остановить. И в начале этого сезона, я, после очередной такой "теплой" прогулки, начал тренировать собак разбив на два состава.

Сейчас Михо идет 6-й год...

***

Буча я купил за смешную цену, да ещё и в рассрочку на гонке в Коробово. Ему было 1 год и 2 месяца, и он не устраивал своего предыдущего хозяина своими рабочими качествами. Звали его тогда Сёма и мы даже первое время честно пытались его так называть. Но потом его излюбленное "Бу", которое заменяет ему лай, натолкнуло нас на мысль, что никакой он не Сёма, а Буч.

За годы у меня Буч показал себя как честный и старательный работник, при этом очень сильный и быстрый. Одним из важных, для серьезных дистанций, качеств которого был неизменно хороший аппетит. Обычно считается, что если у собаки хвост поднят вертикально вверх, то она не работает. Буч - собака, которая работает (и ещё как работает!) с высоко задранным хвостом.

Первые пару лет, из-за своей силы, он работал в колесах. Весной 2013 года мои друзья, которые изготавливают нарты, попросили протестировать деревянные нарты с большой грузовой площадкой, местом тестирования была выбрана замерзшая Волга. Запрягли мы 10 собак, посадили пассажира, и мы пошли...

Оказалось, что если нет укатанной дороги, а есть большое поле, то мои тогдашние лидеры (в их числе и Михо) отказываются понимать команды поворотов. В итоге мы оказались на середине Волги, я стою на тормозе и ору "Лево!", а собаки рвутся прямо, к противоположному берегу.

Вот тут я и замечаю, что Буч, стоя в задней паре, при моих криках, пытается уйти влево. Прошу пассажира постоять на тормозе, сам иду и меняю одного из лидеров на Буча. Командую "Лево", и моя упряжка делает поворот на 90 градусов и бежит параллельно берегу, ещё одно "Лево" и вот мы уже мчимся к нужному нам берегу.

Дальнейшее катание в этот день показало что Буч знает не только "лево" и "право", но и "левее", "правее". Никогда не забуду, как на нас смотрели рыбаки, когда мы выписывали петли и восьмёрки по льду Волги на упряжке из десяти собак, которые управлялись голосом так, будто у меня вожжи в руках.

Сейчас моя упряжка так не рулится, даже когда Буч стоит лидером. Подзабыл, видать, за время больничного...

В начале 2014 года у меня в вольере, где живут кобели, приключилась беда - Бученьку очень сильно подрали другие кобели. Врач в ветеринарной клинике полночи, можно сказать, собирал его по частям, собрал. Но Буч в четыре года стал хромым.

Не помогли долгие восстановительные массажи, которые через пару недель, когда мы приехали на Северную Надежду, делали Кэролайн (Гриффитс – примечание ПС) и её команда на протяжении 10 дней гонки. И последующие полгода домашних восстановительных процедур, рекомендованных различными ветеринарами. Настоящему трудоголику 5 лет и его карьера как работника окончена.

Прошло лето, пришло время начинать новый тренировочный сезон. Запрягаю упряжку и ухожу на тренировку, оставив, мне кажется, впервые воющего Буча, одного в вольере. В этот вечер Буч впервые за время жизни у меня отказался от еды. И на следующий день, когда не было тренировки, он так же не стал есть.

В общем, на 4-й день его "голодовки" я решил попробовать взять его на тренировку. Он отпахал на трех лапах лучше, чем многие на четырех! И смёл ужин, не жуя, "одним глотком"! Следующий день был отдых, Буч, так же как раньше, съел быстрее всех, но стоило его не взять на следующую тренировку, снова отказался от еды.

Опытным путём я установил, что работа в упряжке для Буча - есть жизнь. И мне не надо его жалеть за хромоту, а надо дать ему жить. За полтора года он не пропустил ни одной тренировки, но пропустил все гонки, где мы принимали участие, при этом, так же как и раньше, переставал есть и пить (когда его не брали на трассы гонок — прим. ПС).

В 2016-м у меня, перед выездом на Северную Надежду, на льду сильно потянул лапу один из работников основного состава. Кэролайн порекомендовала его вообще не ставить в работу в этом сезоне. Тогда я в шутку сказал: «Тогда, может, моего другого хромого допустите? Помните того, которого мы с вами два года назад наминали тут всю гонку?

В итоге у него есть "провал" при движении, из-за которого он прихрамывает. При этом если мы идём галопом, то этот "провал" пролетается и он бежит как абсолютно здоровая собака. Чем меньше скорость, тем сильнее заметна хромота, но она не от боли, она от недостатка кусочка мышцы.

Он у меня за полтора года не пропустил ни одной тренировки. Я готов его поставить лидером, чтобы гарантировано никто не тащил его за шейник (уздечка, соединяющая ошейники пары — прим. ПС), и как только он начнет не успевать, я его посажу в полог и повезу".

Каково было моё удивление, когда Кэролайн, после тщательного изучения лапы Буча, подтвердила, что боли нет и допустила его к гонке, пообещав пристально за ним наблюдать!

Буч прошел лидером все 350 км Северной Надежды 2016, ни разу мне не пришлось сажать его в полог, он честно отработал дистанции всех этапов и он большой молодец! Через неделю мы вышли на старт гонки Волга Квест 2016, мне удалось убедить ветеринара гонки Елену (спасибо ей большое за понимание!), допустить Буча до гонки на тех же условиях, что я предлагал Кэролайн.

Бучу Волга Квест далась нелегко, трасса сильно проваливалась, и идти было очень тяжело всем собакам, чего уж там говорить про хромого трудоголика. Я нарушил обещание, данное Елене, не ставить его куда-либо, кроме первой пары.

Дело в том, что лидеру никто не помогает преодолевать трудности трассы. Когда проваливается собака, находящаяся в середине или конце упряжки, впереди идущие собаки "подтаскивают" провалившегося члена команды за ошейник, помогая выбраться из снежной дыры. А лидер должен это делать сам.

Поэтому, когда на второй части гонки трасса совсем раскисла, я поставил легкую и почти не проваливающуюся Михо монолидером, за ней так же одну легкую Джену. А далее собаки стояли как обычно парами, в первой из которых шёл Буч. Получалось что Джена и Михо шли почти не проваливаясь и помогая идущими за ними более тяжелым и проваливавшимся собакам преодолевать то месиво в которое погода и впередиидущие упряжки превратили трассу.

Буч прошел 420 км гонки "Волга Квест 2016"! Он очень большой молодец.

Бучу сейчас семь лет.

"Пресс-служба "Волга Квест"

Фото: Дмитрий Шаромов, Анна Пономарева"