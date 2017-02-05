Банк России: в стране появилась схема отмывания денег, которая не нарушает закон

В России появилась схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом, пишет "Коммерсант".

О появлении новой схемы отмывания денежных средств "Ъ" рассказали участники банковского рынка. Теперь ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП.

В ЦБ сообщили, что знают о существовании схемы. "По оценке Банка России, в 2016 году с помощью нее на зарубежные счета было переведено около 16 млрд руб., или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год,— уточнили в пресс-службе ЦБ.— Всего же суды приняли решения по искам (имеющим признаки такой схемы.— "Ъ") на сумму более 37 млрд руб. Суммы исков варьируются от 0,4 млрд до 6 млрд руб.".

Новая схема уникальна тем, что включение судебных приставов делает ее практически неуязвимой. Схема со всех сторон защищена законодательно и до сих пор применяется. "Технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении,— указывают в Банке России.— Первопричина — отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний".

При этом в ЦБ отмечают, что, как показывают проверки, по факту по указанным адресам должников не существует, реальную деятельность они не ведут, а обороты по их счетам ничтожны по сравнению с суммами долга. То есть выявить их в принципе вполне реально. Однако суды не имеют ни желания, ни возможности проверять законность взыскания долга и сопоставлять объемы взыскания с масштабом деятельности должника.