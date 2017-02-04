Как восстановить потерянные паспорт и водительские права

С 1 февраля общегражданские паспорта, водительские права и загранпаспорта старого образца можно получить через многофункциональные центры. Планируется, что это значительно упростит для россиян получение документов, так как позволит избежать очередей или многодневного ожидания своей записи. Добавим, что речь идет о замене прав в связи с истечением срока действия предыдущего удостоверения, а также в связи с утратой или порчей. Когда документы теряются, обычно первая реакция — паника. Люди не знают, что делать и куда бежать. ТАСС составил памятку для таких случаев.

Куда обращаться за общегражданским паспортом

В случае потери или кражи паспорта, прежде всего, нужно обратиться в полицию. Там вам выдадут талон-уведомление о регистрации сообщения о происшествии, необходимый для восстановления документа.

Далее с пакетом документов вам нужно обратиться либо в паспортный стол управляющей компании, либо в районное Управление по вопросам миграции МВД, либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Если вы случайно испортили паспорт (например, постирали), пропустите первый пункт и сразу идите в офис МФЦ или в миграционный отдел МВД.

Для подачи заявления можно также использовать федеральный портал госуслуг. В этом случае вам нужно будет только приехать за готовым паспортом. С собой надо иметь оригиналы документов, которые вы предоставляли в электронном виде. Чтобы воспользоваться порталом госуслуг, вы должны быть зарегистрированным пользователем.

Сколько стоит новый паспорт

Размер госпошлины за восстановление утраченного паспорта гражданина РФ — 1,5 тыс. рублей. Имейте в виду, что за новым паспортом необходимо обратиться как можно быстрее, т. к. в противном случае вам может грозить штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей за проживание по месту жительства без паспорта.

Какие документы нужны для восстановления паспорта

Написанное от руки заявление об утрате паспорта. В нем должно быть указано, где, когда и при каких обстоятельствах вы потеряли документ. Если вы не потеряли, а случайно испортили паспорт, вместо заявления принесите документ, подлежащий замене.

Заявление на выдачу нового паспорта по форме ДП-1.

Один из документов, подтверждающих личность, например загранпаспорт, свидетельство о рождении, водительское или пенсионное удостоверение (для испорченного паспорта этот пункт не нужен).

Четыре фото на паспорт установленного образца (размер 3,5 х 4,5 см, с четким изображением лица строго анфас без головного убора, фото может быть как цветным, так и черно-белым) плюс еще одно фото для оформления временного удостоверения личности.

Квитанция об уплате госпошлины или реквизиты платежа.

Для проставления отметки о прописке — документ, подтверждающий ее, например выписка из домовой книги.

Для военнообязанных — военный билет.

Для имеющих детей — свидетельство о рождении на каждого ребенка до 14 лет.

Для состоящих в браке — свидетельство о браке (или свидетельство о расторжении брака, если вы в разводе).

Сколько времени нужно ждать новый паспорт

От 10 дней (если вы обратились по месту прописки) до месяца (если вы прописаны не там, где проживаете, или старый паспорт был выдан другим подразделением). На время, пока вы ждете новый паспорт, по вашему требованию вам должны выдать временное удостоверение личности.

Куда обращаться за загранпаспортом

Перед тем, как обратиться за новым паспортом, вам нужно сообщить в полицию и получить справку, что прежний документ утерян или украден. Она понадобится для восстановления паспорта. В остальном процедура восстановления не отличается от стандартного получения документа.

Если вы хотите оформить биометрический паспорт сроком на 10 лет, обратитесь в районное отделение ГУВМ МВД. Обратите внимание, в паспорт нового образца нельзя вписать ребенка, ему понадобится отдельный документ.

Паспорт старого образца, выдаваемый на пять лет, с 1 февраля можно также оформить и получить в офисах МФЦ ("Мои документы").

Сколько стоит новый загранпаспорт

Госпошлина за выдачу биометрического паспорта нового образца для взрослых составляет 3,5 тыс. рублей, для детей до 14 лет — 1,5 тыс. рублей. Госпошлина за выдачу загранпаспорта старого образца сроком службы пять лет для взрослых составляет 2 тыс. рублей, для детей до 14 лет — 1 тыс. рублей.

Какие документы нужны для восстановления загранпаспорта

Заполненная анкета в двух экземплярах (форма для паспорта нового поколения, форма для паспорта с пятилетним сроком действия). Обратите внимание, анкету нужно распечатать на одном листе с двух сторон. Для заполнения пункта о трудовой деятельности вам понадобится трудовая книжка.

Три фотографии (размер 3,5 х 4,5 см, с четким изображением лица строго анфас на матовой бумаге, фотографии в форменной одежде не принимаются).

Паспорт гражданина РФ (оригинал и копия).

Квитанция об уплате госпошлины.

Разрешение командования — для служащих Вооруженных сил РФ, а также федеральных органов власти, в которых предусмотрена военная служба (за исключением службы по призыву).

Военный билет (оригинал и копия) — для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.

Если вы хотите заполнить анкету в электронном виде, не забудьте предварительно сфотографироваться и попросите сохранить для вас фото на флеш-карту. Его нужно будет прикрепить к анкете. Если вы подали заявление через портал госуслуг, вам все равно нужно будет явиться в МВД или МФЦ, чтобы собственноручно подписать заявление и предоставить оригиналы документов.

Куда обращаться за водительскими правами

Чтобы обезопасить себя при утере или краже водительских прав, сообщите об инциденте в полицию. За новыми правами вы можете обратиться в любое отделение ГИБДД в регионе, где вы проживаете, либо в МФЦ. Госпошлина за выдачу водительского удостоверения составляет 800 руб.

Какие документы нужны для восстановления водительских прав

Заявление о выдаче водительского удостоверения. В нем должно быть указано, что вы обратились за новым документом в связи с утратой или кражей прежнего.

Паспорт.

Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства, например выписка из домовой книги.

Медицинская справка, которую выдают медкомиссии в любом медицинском учреждении, имеющем лицензию на право проводить осмотры данного типа.

Водительская карточка — документ из школы вождения, который выдают с первым водительским удостоверением.

Квитанция об уплате госпошлины.

Срок оформления и изготовления водительских прав — пять календарных дней. Если сотрудники ГИБДД сомневаются в подлинности предоставленных документов, получение нового удостоверения может затянуться. На это время вам выдадут временные права, за которые придется заплатить госпошлину 500 рублей.

В выдаче удостоверения могут отказать, если: