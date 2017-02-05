В Тольятти участились случаи хищения указателей пожарных гидрантов

Указатели пожарного гидранта, установленные на крышках колодцев и неподалеку от них, указывают пожарным расчетам расстояние до ближайшего подземного гидранта.

Для того чтобы потушить пожар важно быстро обнаружить расположение пожарного гидранта и подсоединиться к водонапорной сети. В отличие от наземных устройств, хорошо организованная работа с подземными пожарными гидрантами невозможна без конкретных указаний о его местонахождении, производительнос ти и характеристиках водонапорной сети. Знаки экономят время – пожарные быстрее находят подземный гидрант и приступают к тушению огня. Обнаружить эти устройства без указателей практически невозможно. Украденный знак может стоить кому-то жизни.

Если вы стали свидетелем кражи, просьба сообщить информацию в полицию по телефонам: 93-48-62, 93-40-05, «02».
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 05.02.2017 13:07 [124] (0)
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