В ДТП на улице 40 лет Победы пострадал 6-летний ребенок

2 февраля в 20:15 37-летний водитель ВАЗ-219410, двигаясь по улице 40 лет Победы в районе дома № 60 не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с FORD FOCUS. В результате ДТП ранение получил пассажир автомобиля FORD FOCUS, 6-летний мальчик. Ребенок находился на заднем пассажирским сиденье справа в специальном детском удерживающем устройстве, со слов пристегнут ремнем безопасности. Ребенку назначено амбулаторное лечение.

В отношении водителя автомобиля ВАЗ составлено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ, усматриваются признаки нарушения п. 9.10 ПДД РФ.

В этом году произошло уже 7 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, среди пострадавших 4 пешехода и 3 пассажира, сообщает ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

При несении службы инспекторами ДПС регулярно выявляются водители, которые нарушают правила перевозки детей в салоне автомобиля. Только в январе 84 водителя привлечены к административной ответственности за данное нарушение.