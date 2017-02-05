Пьяный тольяттинец уснул на снегу и попал в больницу

В Тольятти 23-летний местный житель поступил в больницу с общим переохлаждением тела. Молодой человек уснул прямо на снегу.

Как рассказали сотрудники скорой помощи, звонок поступил от прохожих. Люди увидели, как посреди улицы лежит молодой человек без сознания. Как отметили медики, он был в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время мужчина находится в медицинском учреждении. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Похожий случай произошел и с жителем Центрального района. Мужчина долго находился на холоде и обморозил пальцы на ногах. В течение десяти дней 37-летний тольяттинец пытался вылечиться самостоятельно. Но в итоге только травмировал обмороженные участки тела и был вынужден обратиться к врачам. Бригада скорой помощи госпитализировала его в больницу, сообщают в оперативных структурах.