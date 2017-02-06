В квитанциях за ЖКХ появится новый раздел

Минстрой представил новые платежки за услуги ЖКХ. Теперь в квитанциях появится новый раздел - "потребление при содержании общего имущества в многоквартирном доме".

С этого года плата за холодную и горячую воду, электроэнергию и канализацию, израсходованные в рамках общедомовых нужд (ОДН), взимается в рамках платы за содержание жилья, а не коммунальных услуг, как это было раньше.

Речь идет о чисто техническом перераспределении и ни в коем случае не подразумевает увеличения платежей. Если суммарно за все общедомовые нужды человек ранее платил, условно говоря, 500 рублей, эта же сумма перейдет в раздел платы за содержание общего имущества, пишет "Российская газета".

В квитанции плата теперь будет выделяться отдельной строкой по каждому виду ресурсов.