В тольяттинском будут судить предпринимателя, обвиняемого в организации рейдерского захвата ТоАЗа

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 73-летнего Евгения Седыкина. Он обвиняется в подделке документов, фальсификации единого госреестра юридических лиц, покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, владелец 0.00019% акций ОАО «Тольяттиазот» Седыкин разработал преступную схему по незаконному завладению имуществом завода - одного из крупнейших производителей аммиака в России, сообщает прокуратуруа Самарской области.

Он лично, а также через привлеченных подконтрольных и введенных в заблуждение лиц намеревался сменить руководство предприятия на основании решения якобы проведенного им нелигитимного общего собрания акционеров в ноябре 2015 года. Решением этого собрания назначен новый совет директоров под его председательством, генеральный директор предприятия и отстранена управляющая компания завода.

Подделав пакет документов собрания, он направил его в Федеральную налоговую службу, на основании чего были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

В декабре 2015 года им было инсценировано еще одно внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Тольяттиазот» с рассмотрением вопроса о распределении прибыли организации, решение которого противоречило ранее принятому законным высшим органом управления общества.

Путем подделки документов он намеревался оформить на себя и доверенную компанию право собственности на 4 процента акций предприятия и получить дивиденды на общую сумму 972 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.