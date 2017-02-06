В Тольятти стартовал Личный чемпионат мира по мотогонкам на льду 2017 года!

4 февраля на СТК им. Анатолия Степанова прошла первая гонка Финала № 1 Личного чемпионата мира по ледовому спидвею. На трек вышли сильнейшие ледовые гладиаторы планеты, которые именно в Тольятти отправились в погоню за чемпионским титулом в личном зачете в сезоне 2016/2017.

В финальный заезд соревнований, которые проводятся по системе Гран-при, пробились четверо самых результативных участников субботней встречи: победили полуфинала № 1 из «Мега-Лады» Игорь Кононов и Даниил Иванов и победили полуфинала № 2 Дмитрий Колтаков и Дмитрий Хомицевич.

Победу в этапе ЛЧМ-2016/2017 в субботу одержал чемпион мира 2015 года Дмитрий Колтаков, сообщает СК «Мега-Лада». Второе место – у действующего чемпиона мира Дмитрия Хомицевича. Третьим финишировал восьмикратный чемпион мира Даниил Иванов, четвертым под клетчатый судейский флаг проехал вице-чемпион мира Игорь Кононов.

Второй этап Финала № 1 ЛЧМ-2016/2017 проводится сегодня, 5 февраля.