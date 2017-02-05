В матче Кубка ЕГФ «Лада» обыграла датский клуб «Нюкёбинг»

В матче пятого тура групповой фазы Кубка ЕГФ в Тольятти «Лада» обыграла датский клуб «Нюкёбинг» - 35:32 (17:17).

Самое крупное за всю историю тольяттинского клуба еврокубковое поражение, которое подопечные Левона Акопяна потерпели в начале января от «НФХ» в Нестведе, проиграв «минус 12», требовало домашней сатисфакции. «Ладе» нужна была просто победа, чтобы вплотную приблизиться к главной цели группового раунда – попаданию в плей-офф.

На первых минутах их главной движущей силой явилась чемпионка Олимпиады в Рио Дарья Дмитриева, которой в стартовом туре в Дании бросковой точности в дебюте игры хронически недоставало. Первые четыре гола из пяти тольяттинских в сетку «НФХ» – ее работа! Тройной залп Дарьи Самохиной по датской цели позволили волжанкам на 19-й минуте равенство после продолжительных бесплодных попыток наконец-то восстановить (11:11). И она же через пять минут не только вывела «Ладу» вперед (15:14), но и заставила скандинавских гандболисток переосмысливать тревожный для них ход событий путем срочной «планерки» у скамейки запасных.

Тайм-аут «Нюкёбинг» употребил не впустую, шансы снова уравняв. Но куда более острая необходимость в нем возникла на 19-й минуте уже второй половины, к приходу которой практически равномерные «качели» дали явный крен не в пользу гостей. Перед решающей третью тайма хозяйки оторвались от «островитянок» на дистанцию, которая давала им все карты в руки (26:23).

Разумеется, разрыв в три мяча, впервые в матче достигнутый «Ладой» за 11.40 до финальной сирены, никаких гарантий еще не давал. Подуставшие датчанки хоть и участили с промахами при завершении своих атак, но белый флаг до последнего держали под замком. Выбросить его фактически пришлось за полторы минуты до конца сражения, когда очередной тайм-аут «Нюкёбинга» дивидендов ему не принес. Елена Уткина отразила «выстрел» звездной шведки Натали Хагман, а та связка Голец-Какмоля в ответной атаке «соорудила» еще один гол. При «минус 4» датчанкам уже было не спастись. Теперь «Ладе» надо переигрывать в Норвегии немотивированного аутсайдера – «Глассверкет», чтобы шагнуть в четвертьфинал.

Фото: ГК «Лада».