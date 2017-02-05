Хоккейная «Лада» проиграла в Нижнекамске

Выездной матч с "Нефтехимиком" был для "Лады" последним перед небольшим перерывом в чемпионате КХЛ.

Начало матча осталось за хозяевами: Павел Порядин и Максим Березин двумя шайбами создали для хозяев хороший задел - 2:0 к середине первого периода.

В начале второго периода лучшим бомбардир "Лады" Никита Филатов отыграл одну шайбу, но вскоре Павел Здунов сделал счет 3:1.

В начале третьего периода Георгий Белоусов в большинстве сократил счет, но большего достичь "Лада" не смогла, несмотря на все попытки и замену Ильи Ежова шестым полевым игроком на последней минуте - победа "Нефтехимика" 3:2.

Фото: ХК "Лада".