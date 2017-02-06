На Цветном бульваре горела квартира. Пострадала 77-летняя женщина (фото)

Cообщение о возгорании поступило на пульт дежурного службы пожаротушения в 11:02 5 февраля. На место были направлены боевые расчеты 11 и 81 пожарных частей. На момент прибытия огнеборцев к месту пожара, на 7 этаже открытым пламенем горела квартира.

Как сообщили в МЧС города, 30 человек смогли самостоятельно покинуть дом. 14 пришлось эвакуировать с помощью спецтехники, в том числе 4 детей. Параллельно с эвакуацией жильцов, 4 звена газодымозащитной службы пробивались к источнику пожара.

Он был в одной из комнат квартиры. В квартире пожарные обнаружили гражданку, которая лежала без сознания. Она была эвакуирована и передана медикам. После осмотра, пожилую женщину 1940 года рождения, экстренно госпитализировали в ГБ №4 с диагнозом: "атермическмий ожог грудной клетки, верхних дыхательных путей, глаз", сообщает паблик «Происшествия Тольятти».

В 11-33 диспетчеру было передано сообщение о ликвидации пожара. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причина - короткое замыкание электропроводки.

Фото: «Происшествия Тольятти».