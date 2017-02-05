Неделя Тольятти: на АВТОВАЗе говорят о сокращениях, в области пенсионеров лишили ежемесячных выплат, в Тольятти повышается заболеваемость гриппом и ОРВИ

На этой неделе председатель вазовского профсоюза Сергей Зайцев сообщил о том, что предприятие с 19 февраля вернется к пятидневной рабочей неделе. Четырехдневный рабочий режим был введен на автозаводе с 17 октября 2016 года и персонал при такой схеме терял порядка 20 процентов зарплаты, но получал гарантии, что никого увольнять не будут. Зайцев отметил, что профсоюз предлагал продолжить действие такого режима работы, на руководство завода решило иначе.

Он также не исключает, что в текущем году следующим шагом руководства автопредприятия могут стать сокращения, поскольку существенного роста авторынка не прогнозируется. Впрочем, по его словам, у завода есть также иные пути сокращения численности работников. Действует программа по досрочному уходу на пенсию и программа увольнения по соглашению сторон. Кроме того, часть площадей автозавода отдана под развитие индустриального парка. Сейчас идут переговоры с резидентами. На их производствах в будущем могут трудоустраивать вазовских сотрудников.

Ранее глава АВТОВАЗа Николя Мор сообщил, что на предприятии не будут вводить новую программу по сокращению персонала.

Тем временем АВТОВАЗ и Renault представили вице-премьеру Аркадию Дворковичу свое "совместное видение ключевых элементов" стратегии развития автопрома. Концерны, по сути, просят само государство платить за развитие отрасли. АВТОВАЗ и Renault предлагают предоставить поставщикам компонентов господдержку под экспорт (поставки автоконцернам и для сервиса) и субсидии на НИОКР новых технологий. Концерны считают, что стоит сосредоточиться на локализации силовых агрегатов — двухпедальных трансмиссий и двигателей нового поколения. Также предложено создать государственно-частное агентство для контроля модернизации поставщиков. Для развития технологий государство должно помогать компаниям почти на всех этапах — субсидировать тестирование и сертификацию продуктов, адаптацию версий для экспорта, компенсировать расходы на зарплату инженеров и технологические процессы.

Отметим, что несколько дней назад в бюджет Тольятти заложили порядка 260 млн руб. на строительство выставочного зала со сквером, игровыми площадками и фонтаном в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Соответствующие изменения в главный финансовый документ города были внесены на заседании думы.

На днях в мэрию поступило письмо из Министерства строительства губернии, в котором областные чиновники подтвердили выделение из регионального бюджета 111,1 млн руб. для появления в Тольятти указанного объекта городского пространства. Напомним, выставочный зал и сквер планируется разместить на ул. Революционной вдоль Парка Победы, что преобразит заброшенную территорию и сделает ее привлекательным местом отдыха для горожан.

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С 1 марта в Самарской области работающие пенсионеры больше не будут получать ежемесячные денежные выплаты. Согласно новому закону, ежемесячные выплаты, размер которых варьируется от 600 до 1200 рублей, будут предоставлять официально не работающим гражданам при условии, что размер их пенсии не превышает 19 500 рублей.

По словам депутатов губернской Думы, потеряли финансовую поддержку около 150 тысяч работающих пенсионеров, а также примерно 19 тысяч человек, размер пенсии которых превышает 19 500 рублей.

В свою очередь представители министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области пояснили, что данные изменения позволят оптимизировать бюджетные расходы. Экономия составит около 700 млн рублей. Эти средства планируют направить на поддержку малообеспеченных и многодетных семей.

Губернатор Самарской области прокомментировал решение об оказании социальной помощи наиболее нуждающимся по принципу адресности.

Глава региона подчеркнул, что в Самарской области из 126 мер соцподдержки только 17 предоставляются с учетом реальной нуждаемости, остальные – по категориальному принципу. В 2016 году на меры социальной поддержки населения было потрачено 19,3 млрд. рублей, и только 4,3 млрд. рублей из них – с учетом нуждаемости. Как отметил Губернатор, по сравнению, например, с Татарстаном наш регион тратит на аналогичные цели на 7 млрд. больше. Однако мы «размазываем» эти деньги тонким слоем на всех, тогда как в большинстве регионов действует адресная поддержка, подчеркнул Меркушкин: «Принятые сегодня поправки позволят перераспределить средства, которые мы направляем на соцзащиту, целенаправленно для людей, которые крайне нуждаются в дополнительной поддержке и которым сегодня очень тяжело».

Глава региона также отметил, что усилилась поддержка многодетных семей: вместо 30-процентной компенсации на услуги ЖКХ она составит 50%; на эти цели будет направлено около 200 млн. рублей. Также принято решение ввести ряд других дополнительных выплат, связанных с поддержкой приемных семей с детьми-сиротами, многодетных семей и других наиболее нуждающихся категорий.

«Социальная поддержка скорректирована в пользу малоимущих и тех людей, которые в ней нуждается наиболее остро. Она позволит помочь тем, у кого доходы находятся на уровне 10-12 тысяч рублей. Им будут выплачиваться дополнительные пособия, - отметил Н.И.Меркушкин. – Для тех, кто получает большие пенсии в размере 40-50 и даже 25-30 тысяч рублей или является работающим пенсионером, отсутствие некоторых льгот не будет катастрофичным. Часть выплат для этой категории будет «заморожена» – в пользу людей, которые наиболее остро нуждаются в дополнительной поддержке. Мы понимаем, что это непростой процесс, но он исключительно важный».

К слову, с 1 июля в Самарской области поднимутся тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему потребителей. С 1 января до 30 июня 2017 года одноставочный тариф на электроэнергию для населения Самарской области составляет 3,67 руб./кВтч. С 1 июля по 31 декабря стоимость одного киловатта составит 3,84 рубля.

В Тольятти тем временем Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии проводит работу по выявлению проблемных точек маршрутной сети города. Если появится необходимость, потоки муниципального транспорта будут скорректированы для удобства тольяттинцев.

Потребность пересмотреть существующую маршрутную сеть города возникла в связи с тем, что с 1 января коммерческие перевозчики Тольятти перестали принимать к оплате социальные карты жителя Самарской области. Чтобы обеспечить беспрепятственный доступ льготников к территориям, ранее не охваченным муниципальным транспортом, в городе были введены пять дополнительных маршрутов. Не исключено, что их перечень будет расширен.

Параллельно мэрия продолжает работать над тем, чтобы вернуть право льготным категориям горожан осуществлять проезд на коммерческом транспорте. Разбирательства чиновников и коммерсантов по этому поводу уже перетекли в судебную плоскость.

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В городе продолжается рост заболеваемости населения гриппом и ОРВИ. За 5-ю неделю статистического наблюдения (с 23 по 29 января) в Тольятти зарегистрировано 4853 случая ОРВИ и гриппа, в том числе у 2759 детей. За неделю получено лабораторное подтверждение гриппа А(Н3N2) у 5 заболевших. В сравнении с предыдущей неделей, когда было выявлено 3995 случаев ОРВИ, отмечен подъём заболеваемости на 21,4%.

Несмотря на то, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил на 25,9% уровень среднемноголетней заболеваемости, он не достиг эпидемического порога.

По данным мониторинга в Тольятти частично закрыты 4 школы, где приостановлен учебный процесс в 8 классах в школах № 6, 18, 25, 94. Также на 30 января частично закрыто 5 ДДУ: всего закрыто 5 групп в детских садах № 22, 79, 203, дошкольных структурных подразделениях лицея № 6 и гимназии № 9.

Все самое главное о гриппе этого года можно узнать из нашего специального материала.