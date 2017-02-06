Строительство развязки на трассе М-5 в Тольятти начнется в этом году

Николай Меркушкин прокомментировал итоги совещания по реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы "Развитие транспортной системы", прошедшего 3 февраля.

Губернатор заявил, что в этом году начнется строительство трехуровневой развязки на трассе М-5 в Тольятти. "Эта развязка вошла в план, утвержденный правительством России буквально на днях. Для всего транспортного узла Поволжья это очень важный проект. Его общая стоимость составляет порядка 6,5 млрд рублей, в этом году будет освоено 2-2,5 млрд рублей", - приводит Волга Ньюс слова Меркушкина.

Реализация этого проекта позволит избавить Тольятти от транзитного транспорта - он пойдет по эстакаде. В результате исчезнут пробки, снизится загазованность и дороги в городе не будут разрушаться под воздействием проходящих фур.
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  3. 06.02.2017 09:43 [141] (0)
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