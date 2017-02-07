Полицейские задержали в торговом центре тольяттинца с наркотиками

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о том, что местный житель 1994 года рождения может быть причастен к сбыту запрещенных веществ. Полицейские взяли подозреваемого в разработку.

Из собранных полицейскими материалов следует, что молодой человек намеревался сбыть третьим лицам запрещенное вещество. Предполагаемого злоумышленника задержали в торговом центре, расположенном на бульваре 50 лет Октября. Стражи правопорядка изъяли у задержанного два свертка из фольгированнной бумаги с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, это наркотик синтетического происхождения массой 1,93 грамма.

По данным полицейских, безработный подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. В отношении жителя Тольятти возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотического вещества в крупном размере, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.