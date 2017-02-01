Драматический театр «Колесо» приглашает на спектакль «Дон Кихот. No format»

Романтическая, одновременно грустная и забавная история о приключениях отважного рыцаря и его верного оруженосца очень актуальна сегодня, когда обществу так не хватает положительных героев.

Достаточно было бы сказать, что главные роли исполняют Александр Двинский и Андрей Амшинский, чтобы убедить зрителей в том, что актерский состав спектакля заслуживает отдельного внимания. Но во втором акте на сцене появляются Олег Погорелец, Марина Филатова, Андрей Бубнов и конечно неузнаваемый, а оттого особенно впечатляющий Андрей Чураев, вот здесь начинается настоящее веселье с переодеваниями и комическими ситуациями.

Подробности по телефону: 55-12-55 (касса) и на сайте www.teatr-koleso.ru.