Под Тольятти из-за снегопада произошло ДТП с двумя пострадавшими (фото)

5 февраря в 13 часов произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два пенсионера – водитель и пассажир.

Как сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району, 78-летний житель села Александровка двигался на автомобиле ВАЗ-21102 по М-5 Урал со стороны Тольятти в направлении Сызрани. В условиях снегопада ва 959 км дороги поворачивая налево он не уступил дорогу автомобилю ЛАДА-111740, пользующимся преимуществом права проезда. Автомобиль, за рулем которого был 46-летний мужчина, двигался во встречном направлении.

В результате происшествия пострадал водитель и пассажир ВАЗ-21102. Водитель бригадой скорой помощи доставлен в ГБ Жигулевска с диагнозом «Ушиб грудной клетки, перелом левого надколенника», госпитализирован. Пассажир, женщина 1943 года рождения, доставлена в ГБ Жигулевска с диагнозом «Ушиб грудной клетки, ушиб мягких тканей головы», назначено амбулаторное лечение.

В связи с изменением погодных условий, связанных с понижением температуры, выпадением осадков в виде обильного снега, Госавтоинспекция Ставропольского района рекомендует всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях. Водителям следует быть крайне аккуратными при управлении автомобилем. Скорость транспортного средства должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля над движением транспортного средства, учитывая при этом дорожные и метеорологические условия.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Также, обо всех недостатках в улично-дорожной сети Ставропольского района в зимний период можно сообщать по телефону 28-36-96 или 28-31-34.