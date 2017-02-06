Тольяттинские фигуристы завоевали серебро на зимней Универсиаде

Тольяттинские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин стали призерами XXVIII зимней Всемирной Универсиады, проходящей в Алмате. Спортсмены Самарской области выиграли серебряные медали в танцах на льду.

После короткой программы тольяттинский дуэт (тренер – Олег Судаков, Центр спортивной подготовки Самарской области) занимал второе место. Лидерство захватили украинцы Александра Назарова - Максим Никитин, имевшие преимущество в 0,16 балла. После произвольной программы фигуристы из Украины сохранили за собой первое место (165,62 балла), Евдокимова и Базин остались вторыми, завоевав серебро (156, 96 балла).

«Короткий танец нам удался, о чем говорят набранные баллы. Но перед вторым выступлением у меня поднялась температура, даже с утра она была выше 38 градусов. По жребию нам предстояло выходить на лед последними, и во время ожидания я больше всего боялся, что мне станет совсем плохо. Поэтому произвольный танец у нас не очень получился. Тем не менее, мы  стали серебряными призерами Универсиады, что очень хорошо», - отметил Егор Базин.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 06.02.2017 12:10 [100] (0)
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