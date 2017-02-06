16-летняя тольяттинка пострадала на дороге из-за собственной беспечности

3 февраля на улице Ленина был совершен наезд на пешехода. 16-летняя девушка попала под машину в тот момент, когда переходила проезжую часть по на красный сигнал пешеходного светофора, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

У девушки сотрясение головного мозга, ушиб левой кисти, назначено амбулаторное лечение. В отношении нее составлен административный материал , в ее действиях усматривается признаки нарушения п. 4.4 ПДД РФ (в местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – транспортного светофора).

Нарушение пешеходом Правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. Кроме этого, материалы по данному факту будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер административного воздействия к законным представителям несовершеннолетней.