16-летняя тольяттинка пострадала на дороге из-за собственной беспечности

3 февраля на улице Ленина был совершен наезд на пешехода. 16-летняя  девушка попала под машину в тот момент, когда переходила проезжую часть по на красный сигнал пешеходного светофора, сообщает  Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

У девушки сотрясение головного мозга, ушиб левой кисти, назначено амбулаторное лечение. В отношении нее составлен административный материал , в ее действиях усматривается признаки нарушения п. 4.4 ПДД РФ (в местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – транспортного светофора).

Нарушение пешеходом Правил дорожного движения  влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.  Кроме этого, материалы по данному факту будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер административного воздействия к законным представителям несовершеннолетней.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 06.02.2017 12:30 [113] (1)
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