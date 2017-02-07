В Тольятти в ДТП на улице Баныкина пострадала 16-летняя девушка

5 февраля ранения в ДТП получила несовершеннолетняя тольяттинка.

В 16:00 27-летний водитель автомобиля ВАЗ двигался по улице Баныкина. При повороте направо на перекрестке улиц Баныкина – Белорусская он нарушил расположение транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на «Ладу», которая стояла, пропуская автомобили.

В результате ДТП 16-летняя пассажирка автомобиля «Лада» получила ушибы мягких тканей головы. От более тяжелых травм девушку уберег ремень безопасности, отмечают в ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.