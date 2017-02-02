Под Тольятти проводится массовая проверка водителей

На территории Ставропольского района сотрудниками Госавтоинспекции проводятся массовые проверки водителей. Дорожные полицейские проведут в феврале следующие рейды:

- 6 февраля, 17 февраля и 21 февраля вблизи детских образовательных учреждений будет усилен контроль за применением водителями детских удерживающих устройств. На сегодняшний день в ДТП на территории района пострадали 7 несовершеннолетних в возрасте от года до 12 лет. Как отметили в ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району, все пострадавшие дети являлись пассажирами и находились в автомобиле со своим близкими.

- 13 февраля - контроль нарушений ПДД на пешеходных переходах, в ходе которого, «Мобильные патрули» из максимального числа сотрудников ГИБДД будут приближены к местам наездов на пешеходов, как правило, это автодороги, ведущие к сельским поселениям. Профилактическое мероприятие будет проходить в  селе Тимофеевка на улице Строителей.

- 7 февраля с 13.00 до14.00 в селе Васильевка проверку пройдут водители, осуществляющие пассажирские перевозки;

- на 7 км автодороги «Тольятти-Димитровград» 14 февраля с 13.00 до 14.00  полицейские проведут профилактическое мероприятие с применением группового метода несения службы по применению водителями ремней безопасности.
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  3. 06.02.2017 12:53 [155] (0)
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