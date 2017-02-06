В Тольятти продолжается рост заболеваемости ОРВИ

За прошедшую неделю в Тольятти было зарегистрировано 4244 случая заболеваемости ОРВИ. Это на 17% больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает мэрия Тольятти.

В связи с ростом числа заболевших в городе полностью была приостановлена работа двух школ №66 и №85. Сегодня школа №66 начала свою работу в обычном режиме.

На прошлой неделе отдельно было закрыто 114 классов в семи школах: №19,№21,№18, №41, №43, №94, №90. В понедельник открылись 49 классов в школе №90, закрытыми остались 56 классов в шести учебных заведениях, из них значительная часть в лицее №19 – 33 класса.

Также были закрыты отдельные группы в трех детских садах: МБУ детский сад №69 «Веточка», структурном подразделении лицея №6 детский сад «Дельта», и в детском саду №203 «Алиса» АНО «Планета детства «Лада». С понедельника воспитанники детского сада №203 «Алиса» уже вышли в группы после карантина. Закрытыми остались только две группы в двух детских садах.