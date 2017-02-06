Прокуратура выявила 147 нарушений в содержании тольяттинских дорог

Прокуратурой города Тольятти ведется регулярный контроль за соблюдением требований к состоянию дорог, дворовых территорий и проездов (очистка от снега, льда, обработка противогололедными материалами и т.д.). Районными прокурорами выявлены многочисленные нарушения требований ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения дорожного движения», сообщает прокуратура Тольятти.

Так, в Автозаводском районе города на дорогах, прилегающих к проспекту Московский, Южное шоссе, ул. Дзержинского, бульварам Гая, Цветной, а также на пересечениях дорог Южное шоссе и ул. Цеховая, ул. Юбилейная и б-р Приморский, вблизи пешеходных переходов и остановочных пунктов размещены снежные валы, ограничивающие видимость пешеходов и водителей. На внутриквартальной дороге по б-ру Цветной выявлен снежный накат.

В связи с выявленными недостатками содержания улично–дорожной сети, прокурором Автозаводского района внесены представления об устранении выявленных нарушений в адрес руководителей АО «ЭкоСфера», АО «СпецАвтоТранс». Кроме того, материалы проверки направлены в ГИБДД У МВД России по г. Тольятти для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ст.12.34 КоАП РФ.

Прокуратурой Комсомольского района также выявлялись недостатки в эксплуатационном состоянии проезда по улице Космодемьянской - наличие зимней скользкости; проезда от улицы Чайкиной до улицы Краснодонцев - наличие на проезжей части дороги снежного наката, проезжая часть не расчищена на всю ширину.

Аналогичные нарушения выявлены во внутриквартальном проезде в районе дома № 29 по ул. Краснодонцев, дома № 53 по ул. Мурысева, во внутриквартальном проезде в районе дома № 3 по ул. Космодемьянской, во внутриквартальном проезде в районе дома № 18 по ул. Куйбышева, в сквозных проездах от ул. Макарова до проезда Дорофеева, от ул. Гидротехническая до ул. Железнодорожная, от ул. Гидротехническая до ул. Энергетиков.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес и.о. директора МП г. Тольятти «Управляющая компания №4» внесено представление, которое находится на рассмотрении. Собранные материалы направлены в отдел ГИБДД У МВД России для решения вопроса о возбуждении дел об административном правонарушении.

Проведенными прокуратурой Центрального района проверками выявлены нарушения Правил и норм эксплуатации жилищного фонда в РФ, а также Правил благоустройства территории Тольятти: не выполнена очистка внутридворовых дорог, очистка дороги выполнена не на всю ширину, не выполнена очистка отмостка дома и иные нарушения. Руководителям организаций - ООО «Управляющая компания №3», ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти», допустивших нарушения, внесены представления об их устранении.

Всего по результатам проверок, проведенных по поручению прокуратуры города, в районах выявлено 147 нарушений; внесено 49 представлений об устранении нарушений действующего законодательства; 56 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности; по 41 факту нарушения устранены или находятся в стадии устранения, 8 материалов направлены в ГИБДД У МВД России для возбуждения дел об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ.