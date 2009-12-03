Тольяттинка может пойти под суд за оставление своего ребенка в опасности

В дежурную часть полиции из тольяттинского Центр социальной помощи семьи и детям поступило сообщение о том, что в квартире дома на улице Мира находится малолетний ребенок с ожогами, родители которого не обращаются за медицинской помощью.

По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции, а также вызвали на место бригаду скорой помощи. Как оказалось, в квартире проживает 30-летняя женщина с двумя несовершеннолетними детьми и сожителем. Медики подтвердили, что ребенок имеет ожог нижних конечностей. Вместе с матерью малыш был направлен в больницу для оказания помощи.

Семья, в которой произошел инцидент, на учете в полиции и специализированных учреждениях не состоит. В настоящее время в отношении матери возбуждено уголовное дело по признакам оставления в опасности. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Ребенок вместе с матерью находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает облГлавк.