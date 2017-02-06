В Госдуме обсудят запрет продажи электронных сигарет детям

Мосгордума разработала законопроект, регулирующий потребление электронных сигарет или вейпов и планирует внести его на рассмотрение Госдумы, сообщает ТАСС.

Председатель столичного парламента Алексей Шапошников пояснил, что в законопроекте дается определение испарительной смеси для устройств, имитирующих курение табака, - "жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 мг/мл и без содержания никотина, предназначенная для использования в устройствах, имитирующих курение табака". "То есть под правовое регулирование попадают не столько сами устройства (вейпы, кальяны и др.), сколько жидкость, которую используют вейперы для "парения", - отметил Шапошников.

Разработчики законопроекта также хотят законодательно закрепить понятия "устройства, имитирующие курение табака, для потребления испарительных смесей", "электронные кальяны" и "испарительные смеси для устройств, имитирующих курение табака". Кроме того, считает Шапошников, важно установить запрет на продажу устройств, имитирующих курение табака, несовершеннолетним и запретить их использование в общественных местах (на территориях и в помещениях образовательных, медицинских организаций, учреждений культуры, спорта, на воздушных судах, в общественном транспорте, на детских площадках и на рабочих местах), а также установить ограничения на рекламу указанных устройств.

В настоящее время федеральное законодательство вопросы курения, продажи, оборота электронных сигарет (вейпов), в том числе несовершеннолетним, не регулирует.