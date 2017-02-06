Общественную палату не устраивает степень доступности многих объектов для маломобильных групп населения

Вначале на профильной комиссии, а затем и непосредственно на заседании Общественной палаты были детально проанализированы все учреждения и организации нашего города. Члены Общественной палаты взглянули на них глазами инвалида-колясочника, пытающегося воспользоваться услугами больницы, магазина, школы, вуза и т.д… Ситуация с организацией для такой категории населения беспрепятственного доступа к важнейшим объектам социальной инфраструктуры у нас в Тольятти лучше, чем в других городах. Однако есть и проблемы, которые необходимо решать.

Как сообщает пресс-служба Думы Тольятти, эта тема общественниками была затронута в декабре, когда руководитель Тольяттинской городской общественной организации инвалидов-опорников «Клио» Лилия Быстрицкая озвучила свежие данные мониторинга по этой теме.

К сожалению, многие учреждения и организации в нашем городе для людей с ограниченными возможностями представляют неприступную крепость либо условно доступны. Например, в магазинах инвалидам крайне неудобно управлять своей коляской и толкать перед собой тележку с продуктами. Программа инклюзивного образования, по мнению Лилии Быстрицкой, в Тольятти буксует, ведь дети-инвалиды фактически могут учиться лишь в одной школе. По словам общественницы, это становится заметно в период выборов, когда уже взрослые колясочники не могут попасть на встречи с кандидатами, ни проголосовать на избирательных участках, расположенных на территории школ. Что касается вузов, то о нуждах инвалидов не забывают в ТГУ. А вот в ПГУС студентка, поступившая на бюджетное место, была вынуждена перевестись на другой факультет из-за того, что на коляске не могла явиться ни на лекции, ни на экзамены, проводившиеся на верхних этажах заведения.

Остро стоит и проблема с доступностью жилого фонда. Есть вопиющие случаи некачественной установки пандусов. Посетительница, побывавшая на приеме у председателя Думы, жаловалась на то, что в доме № 125 по улице Мира установку пандуса для инвалида-колясочника добивались 10 лет. В 2016 году пандус установили, при том, что тот самый инвалид, которому он был нужен, три года назад скончался. Нередко обустройству пандусов препятствуют жильцы, не дающие согласие на производство такого вида работ. Поэтому в решении Общественной палаты был включен пункт, напоминающий УК в сфере ЖКХ о том, что, согласно действующему законодательству, управляющие организации несут персональную ответственность за нарушение правил содержания жилых помещений в части создания инвалидам и другим маломобильным группам населения условий для беспрепятственного доступа к объектам жилищного фонда. Определенных действий в этом отношении общественники ждут и от мэрии Тольятти. В том числе, и в отношении застройщиков, так как целые массивы новых многоквартирых домов тоже возводятся не приспособленными для инвалидов.

Кстати, чиновников на заседании Общественной палаты и хвалили. Например, руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии Павел Баннов удостоился добрых слов со стороны общественной организации «Клио» за то, что приглашает представителей инвалидов на приемку работу по ремонту уличных магистралей. А вот от руководителя департамента городского хозяйства Вадима Ерина того же самого, только применительно к внутриквартальным проездам, опорникам добиться никак удается. Как результат – отсутствие жизненно необходимых для колясочников съездов с тротуаров. Кстати, из-за этого страдают еще и молодые мамы, с трудом перекатывающие по высоким бордюрам коляски с малышами.