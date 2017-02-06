Российская академия наук предложила изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила меморандум "О лженаучности гомеопатии". В документе говорится: "лечение сверхмалыми дозами" гомеопатических препаратов не имеет "научных основ и обоснований".

"Объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют",— приводит текст меморандума "Коммерсант". В документе поясняется, что гомеопатия существует более 200 лет, попытки подвести под нее теоретическую базу предпринимались неоднократно, но все они (включая клинические испытания) были безуспешными.

Гомеопатия — вид альтернативной медицины, основанный на применении сверхмалых доз препаратов, вызывающих в больших дозах проявления этой же болезни у здоровых граждан. Применение гомеопатии в "практическом здравоохранении" было разрешено приказом Минздрава РФ в 1995 году.

Однако теперь в комиссии советуют Минздраву изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник, а антимонопольной службе — защитить граждан от недостоверной рекламы о наличии у таких препаратов "лечебных свойств".

Согласно данным НП "Национальный совет по гомеопатии", в РФ функционируют 28 компаний-производителей и зарегистрировано 1,8 тыс. гомеопатических препаратов. По оценке аналитической компании QuintilesIMS, в 2016 году в аптеках страны было продано 21,8 млн упаковок таких препаратов на 7,32 млрд руб. (рост по выручке на 5,6% за год).