В Тольятти задержан подозреваемый в сбыте наркотиков через систему закладок

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о том, что 27-летний житель Тольятти может быть причастен к их распространению. Стражи правопорядка установили за подозреваемым наблюдение.

Предполагаемого злоумышленника задержали в подъезде дома, расположенного на Цветном бульваре. В присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел изъяли у задержанного наркотик синтетического происхождения массой 0,641 грамма. В квартире подозреваемого полицейские обнаружили весы и упаковочный материал. По версии оперативников, о «закладках» своим клиентам мужчина сообщал бесконтактным способом.

Как сообщает облГлавк, задержанный нигде не работает, ранее не судим. В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 07.02.2017 07:59 [130] (0)
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