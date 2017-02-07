В Тольятти задержан подозреваемый в сбыте наркотиков через систему закладок

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о том, что 27-летний житель Тольятти может быть причастен к их распространению. Стражи правопорядка установили за подозреваемым наблюдение.

Предполагаемого злоумышленника задержали в подъезде дома, расположенного на Цветном бульваре. В присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел изъяли у задержанного наркотик синтетического происхождения массой 0,641 грамма. В квартире подозреваемого полицейские обнаружили весы и упаковочный материал. По версии оперативников, о «закладках» своим клиентам мужчина сообщал бесконтактным способом.

Как сообщает облГлавк, задержанный нигде не работает, ранее не судим. В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.