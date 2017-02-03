Любовь с первого гребка

Есть масса определений стилю, которым плавает абсолютное большинство наших с вами соотечественников: «по-собачьи», «по-лягушачьи», «топориком» или даже «сочинским брассом». Число тех, кто плавать не умеет вообще, не менее внушительно. И только настоящие счастливчики, кому довелось посещать плавательные секции в детстве, с гордостью рассекают по тайским пляжам от острова к острову, нарочито демонстрируя свои умения во всей красе.

А что же делать нам, простым смертным? Хвала небесам – ответ найден. В Тольятти готовится к открытию школа легкого плавания «I LOVE SWIMMING». Организаторы торжественно обещают превратить за месяц тренировок самого безнадежное «бревно» в Фелпса. «В чем секрет?» - поинтересовались мы. «Total immersion» - отвечают они. TI – уникальная методика обучения. Терри Лафлен – американец, придумавший метод, подробно рассказывает о нем в своей книге «Полное погружение». Но вот незадача – до недавних пор в городе не существовало тренерской единицы, способной передать методу. Однако организаторы «I LOVE SWIMMING» создали прецедент, выучив и сертифицировав тренера проекта. А это означает, что во время прохождения курса с Вами будет работать уникальный специалист. И вот что особенно привлекает: тренер, в отличии от советской школы плавания, не стоит на бортике с угрожающим гарпуном, которым норовит съездить по неразумному подопечному, а работает с Вами в воде (!) Сказать, что это является преимуществом – не сказать ничего.

И вот Вы наконец-то решились стать учеником «I LOVE SWIMMING». Заботливые организаторы предусмотрели все: 3 уровня подготовки, разные локации по городу и разное время занятий. Выбирайте то, что удобно именно Вам.

Итак, решение принято. Что ждет Вас в ближайший месяц?

- 3 тренировки в неделю с тренером и командой единомышленников;

- красивейший стартовый пакет (тут и брендированная шапочка для плавания, и селиконовый браслет для пущей мотивации, и пластиковая карточка, дающая несметное количество бонусов как внутри проектов семейства I LOVE RUNNING Family («I LOVE SWIMMING» – школа плавания, начинающая свою работу наряду со школой бега «I LOVE RUNNING» и лыжной школой «I LOVE SKIING» - уже запущенных в Тольятти - прим. редакции), а так же магазинах-партнерах.

- поддержка штаба (команда увлеченных организаторов)

- бодрый завтрак с командой (с той, с которой Вам предстоит провести целый месяц в купальных костюмах плечом к плечу)

- финальный заплыв, где вас ожидает и стартовый протокол, и команда поддержки из Ваших близких и друзей, команда волонтеров, хронометристов, настоящая медаль и, конечно, невероятный повод гордиться собой!

Записаться на обучение в школу легкого плавания можно, пройдя по ссылке tlt.iloveswimming.ru. Бодрый штаб ответит на любые вопросы по тел: 615-855.

Поплыли, Тольятти!

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