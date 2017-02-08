В Тольятти пьяный водитель KIA устроил гонки с ГИБДД по «встречке» (видео)

Ночью 1 февраля при несении службы экипаж ДПС предпринял попытку остановки автомобиля KIA CEED за нарушение. Водитель, проигнорировав требования сотрудников полиции, попытался скрыться.

Во время преследования водитель грубо нарушал правила дорожного движения, неоднократно создавал аварийные ситуации. В пути следования, не справившись с рулевым управлением, водитель совершил наезд на бордюрный камень.

Не подвергая риску и опасности других участников дорожного движения, инспекторами ДПС был остановлен преследуемый автомобиль. Задержанный водитель автомобиля KIA, оказался с явными признаками алкогольного опьянения. На предложение сотрудников ГИБДД пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

В ходе дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что раннее, к этому водителю уже были применены меры административного воздействия за управление транспортным средством в состоянии опьянения.