Чиновники хотят добавлять в метиловый спирт денатурат, вызывающий рвоту

Росалкогольрегулирование предложило Минфину способ избавить россиян от отравлений метанолом. В РАР считают, что в весь производимый в стране метиловый спирт следует добавлять денатурат, который будет вызывать, например, рвотный рефлекс у человека при случайном попадании ядовитого спирта в организм, пишут «Известия».

В декабре 2016 года служба направила свои идеи в Минфин, сообщил глава сводного аналитического управления Росалкогольрегулирования Владислав Спирин.

— Есть такого рода добавки, которые делают невозможным потребление метилового спирта человеком — жидкость будет провоцировать мгновенный рвотный рефлекс, — пояснил Спирин.

РАР предлагает денатурировать подобным образом весь метиловый спирт в России, чтобы исключить возможность отравления ядовитой жидкостью. На практике это означает, что при производстве в метанол будут добавлять специальные добавки.

Владислав Спирин уточнил, что право правительства использовать денатурацию спиртов вытекает из закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...».

В РАР отметили, что должно быть принято коллегиальное решение ведомств о денатурации — на первом этапе важно согласие Минфина и Минпромторга. Последний должен провести исследование и выяснить — возможно ли денатурировать метиловый спирт предложенным РАР способом без негативных последствий для химической промышленности.