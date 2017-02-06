Тольяттинцев созывает «Zдоровая Zима»

18 февраля в 13.00 состоится спортивное мероприятие «Здоровая зима», которое пройдет на территории Парка - развлечений «Фанни». Организатором данного мероприятия является муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Дом молодежных организаций Шанс».

«Zдоровая Zима» - это отличное мероприятие для тех, кто любит зимние игры, красные щёчки и компанию своих друзей, одноклассников, коллег. Собирайте команду из 10 человек в возрасте от 15 до 30 лет, из них не менее 3-х девушек, присылайте заявку до 14.02.2017г. включительно, придумайте отличительную символику и участвуйте в «Зимней битве».

В ходе мероприятия участникам предстоит пройти следующие этапы: эстафеты, «Скакалка», перетягивание каната, «Хвостики», «Ходули», «Боулинг». После пройденных командных этапов каждый сможет показать свои способности в различных играх и соревнованиях, заработать жетоны и обменять их на вкусности, сладости и чай.

Все подробности можно узнать по телефонам 26-24-04, 89674900765 или в группе Вконтакте.