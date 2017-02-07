Выпускники могут претендовать на получение денежной выплаты в размере до 127 704 рублей

Выпускники 2016-2017 г.г. могут претендовать на получение денежной выплаты в размере до 127 704 руб.*, в случае если:

- Получили профессию (специальность) и трудоустроились по профессии (должности), вошедшей в перечень востребованных профессий (специальностей) (trud.samregion.ru), в течение 6-ти месяцев со дня завершения обучения;

- Обратились в ГКУСО Центр занятости населения г.о.Тольятти, - не позднее 6-ти месяцев со дня трудоустройства .

Подробная информация на сайте Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области trud.samregion.ru, раздел «Деятельность», подраздел «Поддержка молодого специалиста».

Для получения информации о предоставлении денежной выплаты необходимо обратиться в ГКУСО ЦЗН г.о.Тольятти, ул.Свердлова, 45а, Отдел спецпрограмм, каб.501, т.33-74-98.

*На основании Закона от 06.07.2015 № 76-ГД «О молодом специалисте в Самарской области»