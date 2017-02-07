Сегодня в У МВД России по г. Тольятти пройдет «прямая линия»

Согласно распоряжению начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Сергея Солодовникова, на территории губернии, на постоянной основе работают «прямые телефонные линии» с руководителями подразделений органов внутренних дел.

В Тольятти на прямую связь выходят руководители У МВД России по г.Тольятти. Любой желающий может задать волнующий его вопрос и получить на него компетентный ответ!

7 февраля 2017 года в «прямой телефонной линии» примет участие заместитель начальника полиции У МВД России по г. Тольятти полковник полиции Вячеслав Иванович Проценко.

Задать интересующие Вас вопросы Вы можете по телефону (8482) 39-09-00 с 15.00 до 18:00.