Тольяттинец, пойманный пьяным за рулем, попытался обмануть алкотестер

В 2 часа ночи 5 февраля экипажу ДПС от одного из участников «Ночного патруля» была передана информация о том, что по бульвару 50 лет Октября движется автомобиль «Лада Гранта» черного цвета, которым управляет водитель с признаками опьянения.

Экипаж ДПС в районе дома №30 остановил данный автомобиль, которым управлял 26-летний молодой человек, которому было предложено пройти медицинское освидетельствование в патрульном автомобиле с использованием алкотестера. Правонарушитель всячески пытался сорвать процедуру, имитируя выдох, и пытаясь «обмануть» прибор,  сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Сотрудники ДПС были вынуждены предложить ему  пройти медицинское освидетельствование в Тольяттинском наркологическом диспансере.

После прохождения освидетельствования в медицинском учреждении выяснилось, что нарушитель действительно находится в состоянии алкогольного опьянения, и, перед тем, как сесть за руль, употреблял алкогольные напитки. В отношении него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Теперь ему грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей плюс лишение права управления транспортными средствами сроком на 1,5 года.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 06.02.2017 18:57 [94] (0)
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