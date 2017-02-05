В России хотят запретить скидки на алкоголь

Скидочные акции на алкогольную продукцию по сути являются рекламой алкоголя и должны быть запрещены, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя предложение об исключении алкоголя из акций магазинов.

"Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены", — заявила Попова.

Ранее стало известно о том, что в Госдуме готовят законопроект, запрещающий включать алкоголь в скидочные акции. Соответствующие поправки к законодательству предлагает депутат нижней палаты парламента Владимир Сысоев. По его словам, скидки на алкоголь способствуют росту потребления спиртосодержащих напитков.

"Предлагаемый законопроект вряд ли повлияет на снижение уровня потребления алкоголя, ведь запрет на участие спиртосодержащей продукции в скидочных акциях — не гарантия того, что меньше людей станет его потреблять. Нет прямой зависимости цены и уровня алкоголизации населения", — заявила РИА Новости директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Ксения Бурданова, комментируя данную инициативу.

По ее словам, скидки и рекламные акции в торговых сетях, в том числе на алкоголь, не нарушают действующего российского законодательства. При этом потребитель всегда проинформирован о вреде злоупотребления алкоголем.

Отечественные пивовары также не поддержали данный запрет.

"Считаем, что скидки являются коммерческим вопросом, а не рекламным инструментом, и свидетельствуют о высокой конкуренции и насыщенности рынка и не имеют целью стимулировать объемы потребления", — отметили в Союзе российских пивоваров.

При этом в нынешней экономической ситуации ценовая политика участников пивного рынка требует гибкости для сохранения доли рынка. Она также является инструментом борьбы за выбор потребителя конкретного продукта или бренда. "В целом, рынок пива в РФ снижается не первый год в результате возросшей регуляторной и фискальной нагрузки, что свидетельствует о том, что общее потребление алкоголя падает", — заключили в СРП.