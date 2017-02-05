В отношении водителя, совершившего наезд на 90-летнюю тольяттинку, возбудили уголовное дело

Утром 15 октября 2016 года на территории Центрального района 49-летний водитель Opel осуществлял движение задним ходом по территории площади Свободы. По версии полицейских, автомобилист проявил невнимательность к дорожной обстановке, не принял меры к снижению скорости и допустил наезд на женщину, которая двигалась в попутном направлении.   

В результате ДТП пострадавшая 1927 года рождения получила телесные повреждения, с которыми была доставлена бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц. Потерпевшая получила травмы, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 07.02.2017 09:18 [129] (0)
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