Роспотребнадзор запустил горячую линию по интернет-торговле

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в преддверии Всемирного дня прав потребителей организована работа Всероссийской горячей линии по интернет-торговле.

В период с 6 по 20 февраля специалисты управлений Роспотребнадзора, а также в Консультационных центрах для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии, проконсультируют граждан по вопросам приобретения товаров и услуг через интернет, возврату товаров.

Информация о режиме работы и контактные телефоны «горячих линий» размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Чтобы в полной мере реализовать право потребителей на получение консультационной помощи функционирует государственный информационный ресурс. Каждый потребитель может ознакомиться с многочисленными памятками, обучающими видеороликами, образцами претензионных и исковых заявлений. Также размещена вся информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей.