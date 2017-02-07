Роспотребнадзор запустил горячую линию по интернет-торговле

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в преддверии Всемирного дня прав потребителей организована работа Всероссийской горячей линии по интернет-торговле.

В период с 6 по 20 февраля специалисты управлений Роспотребнадзора, а также в Консультационных центрах для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии, проконсультируют граждан по вопросам приобретения товаров и услуг через интернет, возврату товаров.

Информация о режиме работы и контактные телефоны «горячих линий» размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Чтобы в полной мере реализовать право потребителей на получение консультационной помощи функционирует государственный информационный ресурс. Каждый потребитель может ознакомиться с многочисленными памятками, обучающими видеороликами, образцами претензионных и исковых заявлений. Также размещена вся информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 07.02.2017 09:54 [79] (0)
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