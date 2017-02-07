Мэрия напоминает тольяттинцам о погашении долгов за социальный наем

Управление муниципальным имуществом мэрии городского округа Тольятти уведомляет горожан, проживающих в муниципальных квартирах, о необходимости погашения задолженности за социальный наем жилья.

По всем вопросам, связанным с оплатой, можно обратиться по адресу: г.Тольятти, ул.Белорусская, 33, каб. 614, тел. 54-34-17, 54-44-33 (доп.4492), 54-44-33 (доп.4012), 54-40-35. Вопросы также можно задавать по электронной почте: artyuh.ia@tgl.ru, karavaeva.ev@tgl .ru, solyakova.tv@tgl .ru, spirkina.ka@tgl. ru, saav@tgl.ru.

Рабочие дни: понедельник – пятница с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).