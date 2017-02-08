В феврале ГИБДД проведет 9 специальных рейдов на дорогах Тольятти

В Отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти сообщили о проведении на территории города специальных профилактических мероприятий с применением группового метода несения службы.
В феврале на территории городского округа Тольятти сотрудниками ГИБДД будут проведены рейды:
- 16 февраля – по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности;
- 17 февраля - по контролю за применением детских удерживающих устройств;
- 17 февраля - по контролю за осуществлением пассажирских перевозок;
- 18 и 25 февраля - по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения;
- 20 и 24 февраля – на пешеходных переходах;
- 21 февраля – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств;
- 22 февраля – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения.