В феврале ГИБДД проведет 9 специальных рейдов на дорогах Тольятти

В Отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти сообщили о проведении на территории города специальных профилактических мероприятий с применением группового метода несения службы.

В феврале на территории городского округа Тольятти сотрудниками ГИБДД будут проведены рейды: