Яркие будни с Афишей Тольятти

Афиша Тольятти знает куда пойти после работы на этой неделе. Предлагаем вам подборку самого интересного, что будет происходить в будни в музеях, на концертных площадках и театральных подмостках Тольятти.

В Тольяттинском краеведческом музее начала работу фотовыставка «Космос в мыслях и делах». Выставка повествует об отдельных эпизодах освоения человечеством космического пространства: от философской составляющей до практических первых космических шагов человека. Один из разделов выставки посвящен разработчикам и создателям ракеты, на которой впоследствии Ю.А. Гагарин вышел за пределы нашего космического дома и облетел вокруг него, С.П. Королёву, Ф.А. Цандлеру, а также семи космонавтам Самарской области, одни из которых родились, а другие работали и служили на нашей самарской земле. Подробности здесь.

Тем, кто стремится к развитию и хочет обновить свое «гнездышко» к весне предлагаем посетить мастер-класс «Как создать новый интерьер без ремонта». На мастер-классе вы узнаете: как правильно расставлять акценты, использовать текстильный декор, о возможностях и магии света и цвета, абсолютно каждый из вас сможет обновить свой интерьер в соответствии с современными трендами.

Энергичные и четкие ритмы вас ждут на открытом уроке по аргентинскому танго для новичков. Вы узнаете, что такое танго и где его танцуют, попробуете станцевать своё первое танго. Увидите выступление преподавателей. Когда вы последний раз танцевали? Начинаем в этот четверг!

Театральный сезон в кинотеатре MORI CINEMA продолжает балет «Лебединое озеро». Либретто Юрия Григоровича по мотивам сценария Владимира Бегичева и Василия Гельцера. Петр Ильич Чайковский согласился написать музыку для балета отчасти из-за денег, отчасти из любопытства, хотя в XIX веке заниматься балетной музыкой считалось моветоном для серьезного композитора. Чайковский рискнул и тем самым открыл новую эпоху в музыкальном мире – эпоху, где музыка равнозначна танцу, а не обслуживает его. С 1895 года «Лебединое озеро» триумфально шествует по миру, уже давно считаясь символом классического балета. Несмотря на то, что странной сказке про принца, влюбившегося в девушку Лебедя, но не сдержавшего данного ей слова, уже больше 120 лет, этот спектакль по-прежнему жив и по-прежнему прекрасен.

В эту среду очень популярный актёр театра и кино Андрей Амшинский вновь на сцене ресторана «Штаны». На этот раз прозвучат рассказы Бориса Мирзы — писателя, драматурга, актёра, режиссёра документальных фильмов и сериалов. Подробности тут.

Театр «Дилижанс» приглашает посмотреть спектакль «Плаха», который наполнен живой этнической музыкой: актёры играют на барабанах, бубне, варгане, курае и других инструментах. Спектакль-победитель VI фестиваля «Премьера одной репетиции» (2015 г.), обладатель специальной премии жюри губернского конкурса «Самарская театральная муза-2015» за авторскую интерпретацию и оригинальное воплощение романа Чингиза Айтматова «Плаха», лучший спектакль IV Международного фестиваля спектаклей малых форм «Театромагия» в номинации «профессиональный театр». Спектакль идёт на малой сцене.

В эту пятницу на сцене Драматического театра «Колесо» им. Г.Б. Дроздова спектакль «Дон Кихот. No format». Романтическая, одновременно грустная и забавная история о приключениях отважного рыцаря и его верного оруженосца очень актуальна сегодня, когда обществу так не хватает положительных героев. Достаточно было бы сказать, что главные роли исполняют Александр Двинский и Андрей Амшинский, чтобы убедить зрителей в том, что актерский состав спектакля заслуживает отдельного внимания. Но во втором акте на сцене появляются Олег Погорелец, Марина Филатова, Андрей Бубнов и конечно неузнаваемый, а оттого особенно впечатляющий Андрей Чураев, вот здесь начинается настоящее веселье с переодеваниями и комическими ситуациями.

Под занавес рабочей недели не пропустите моноспектакль «Послушайте!». Главная идея этого уникального проекта – Актёр и Поэтический текст в проявлении самых разнообразных связей: личных, творческих, биографических. Комментарий актёра не менее важен, чем непосредственное исполнение. Это своего рода размышления вслух. В программе будут звучать поэтические произведения, которые живут во времени и вне времени, и независимо от того, какая эпоха на дворе, они всегда открываются по-новому.

Юлия Рутберг – сегодня одна из самых популярных и востребованных актрис театра и кино. Актриса театра им. Е. Вахтангова, лауреат российских театральных премий «Чайка» и «Хрустальная Турандот» – ее имя в афише для посвященного зрителя – своеобразный гарант качества. Особый шарм, замечательное чувство юмора, природный магнетизм и выразительный низкий голос – лишь несколько качеств, за которые зрители любят ее…

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