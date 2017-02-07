Двум тольяттинцам дали по 10 лет тюрьмы за изготовление и продажу наркотиков

В марте 2016 года Управление ФСБ России по Самарской области получило информацию о том, что жители Тольятти Каюмов Роман и Латышев Станислав осуществляют незаконное производство и последующий сбыт психотропного вещества – амфетамин. В ходе дальнейшей работы указанные сведения подтвердились.

Установлено, что Каюмов и Латышев приобрели ингредиенты и оборудование, необходимые для производства амфетамина, после чего перевезли их в арендованную квартиру, расположенную в одном из домов на Южном шоссе. 29 марта они произвели с целью последующего сбыта амфетамин, массой 32,84 грамма. В этот же день Каюмов и Латышев были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области, в ходе производства обследования арендованной квартиры амфетамин, оборудование и ингредиенты для его производства были обнаружены и изъяты.

Как сообщили в областном Управлении ФСБ, 30 марта 2016 года следственным отделом Управления в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело. 17 января 2017 решением Автозаводского районного суда Каюмов Роман и Латышев Станислав признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, им назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев и 10 лет 3 месяцев лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.