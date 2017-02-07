В Тольятти стартует Месячник науки

8 февраля в Тольяттинской филармонии начнется серия неформальных лекций и мастер-классов.

Кафе на втором этаже превратится в дискуссионный клуб. Сюда на чашечку кофе будут заходить интересные люди города, чтобы поделиться своим опытом и порассуждать о будущем Тольятти. Эксперты расскажут горожанам об искусстве визуализации, управлении данными и местном фольклоре - cписок тем широк и будет пополняться.

Полный список мастер-классов и лекций доступен на официальном сайте Тольяттинской филармонии.

Вход на все встречи свободный, но количество мест ограничено - лучше зарегистрироваться заранее. Телефон для справок: (8482) 22-36-36.
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  3. 07.02.2017 13:08 [66] (0)
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