Vesta и XRAY помогли АВТОВАЗу добиться лучшего января по продажам за 5 лет

В январе 2017 года LADA продала на рынке РФ более 16,3 тысяч автомобилей, почти на 5% улучшив результат прошлогоднего января, когда было реализовано 15577 автомобилей, сообщили на предприятии.

По предварительным данным, в январе 2017 года LADA Vesta может подняться на 3-е место в общероссийском рейтинге продаж. Предполагается, что кроссовер LADA XRAY впервые войдет в ТОП-10.

По данным компании, доля LADA на российском рынке составила более 19,5% - это лучший январь за последние 5 лет. В сегменте пассажирских автомобилей доля LADA в январе 2017 года достигает примерно 20%, в сегменте легких коммерческих машин - около 15%.

Фото: АВТОВАЗ