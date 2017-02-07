Vesta и XRAY помогли АВТОВАЗу добиться лучшего января по продажам за 5 лет

В январе 2017 года LADA продала на рынке РФ более 16,3 тысяч автомобилей, почти на 5% улучшив результат прошлогоднего января, когда было реализовано 15577 автомобилей, сообщили на предприятии.

По предварительным данным, в январе 2017 года LADA Vesta может подняться на 3-е место в общероссийском рейтинге продаж. Предполагается, что кроссовер LADA XRAY впервые войдет в ТОП-10.

По данным компании, доля LADA на российском рынке составила более 19,5% - это лучший январь за последние 5 лет. В сегменте пассажирских автомобилей доля LADA в январе 2017 года достигает примерно 20%, в сегменте легких коммерческих машин - около 15%.

Фото: АВТОВАЗ
  1. АВТОВАЗ
  2. TLT.ru
  3. 07.02.2017 13:29 [46] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus