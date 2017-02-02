Тольяттинцы принялись грабить магазины

За два дня тольяттинские полицейские зафиксировали две попытки ограбления продовольственных магазинов в городе.

В первом случае за помощью обратилась жительница города Тольятти 1982 года рождения, работающая администратором в одном из магазинов Комсомольского района. Она рассказала о том, что в магазине злоумышленник открыто похитил со стеллажа товар и скрылся.

Со слов потерпевшей полицейские составили список примет преступника и описание похищенного имущества. Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению грабежа может быть причастен безработный местный житель 1982 года рождения. Вскоре мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенный товар изъят и в ближайшее время будет возвращен в магазин.

Другое происшествие было зафиксировано в магазине на улице Максима Горького. Вошедшая покупательница взяла с полки стеллажа товар и, не оплатив его, пронесла мимо кассы. Действия злоумышленницы не остались незамеченными. Продавец торговой точки попыталась остановить девушку, но та скрылась вместе с похищенным.

О произошедшем работники организации сразу же сообщили в полицию. Стражи правопорядка вместе с работницей магазина, запомнившей приметы подозреваемой, начали отрабатывать расположенные рядом кварталы. Через некоторое время женщина заявила, что видит злоумышленницу – та шла по тротуару, держа в руках похищенный из магазина товар.

Девушку 1993 года рождения задержали. Как выяснили полицейские, она нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Товар изъят и возвращен в магазин

В обоих случаях возбуждено уголовное дело по признакам грабежа, сообщает облГлавк.