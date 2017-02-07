В Тольятти в момент получения взятки задержан инспектор Ростехнадзора

В Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам получения инспектором Ростехнадзора взятки в крупном размере.

По версии следствия, представитель одной из коммерческих организаций города сдал пакет документов в территориальное подразделение Ростехнадзора по Самарской области для согласования Методики проведения пусконаладочных испытаний на тепловых энергоустановках. В согласовании указанной Методики было отказано.

Представитель фирмы обратился непосредственно к инспектору Ростехнадзора, занимающегося рассмотрением данного заявления. Указанное должностное лицо пояснило, что для согласования пакета документов необходимо передать вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

22.12.2016 указанный инспектор задержан сотрудниками полиции при передаче представителем фирмы взятки размере 155 тысяч рублей, сообщает прокуратура Комсомольского района.

По данному факту старшим следователем Центрального межрайонного следственного отдела г. Тольятти СУ СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, ход расследования находится на контроле прокуратуры района