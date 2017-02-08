В Тольятти на пешеходном переходе пострадал еще один человек. ГИБДД готовит рейды

6 февраля  в 18:00 55-летний водитель SKODA OCTAVIA двигался по улице Фрунзе. В районе дома № 16В он допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход, 45-летний мужчина, госпитализирован с ушибом головного мозга.

В отношении водителя составлен административный материал. Усматриваются признаки нарушения п.14.1 ПДД РФ – водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода. Невыполнение требования уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении, влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей.

20 и 24 февраля сотрудники ГИБДД проведут специальное профилактическое мероприятие на пешеходных переходах.

Как сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, только за сутки выявлено 52 водителя, которые не предоставили преимущество пешеходам на пешеходных переходах и 39 пешеходов, которые нарушили правила перехода проезжей части. В этом году произошло  28 случаев наездов на пешеходов, в которых 1 человек погиб и 27 получили ранения. Много происшествий регистрируется именно на пешеходных переходах, зарегистрировано 14 наездов, в которых 14 человек получили ранения.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 07.02.2017 14:47 [76] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus