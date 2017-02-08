В Тольятти на пешеходном переходе пострадал еще один человек. ГИБДД готовит рейды

6 февраля в 18:00 55-летний водитель SKODA OCTAVIA двигался по улице Фрунзе. В районе дома № 16В он допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход, 45-летний мужчина, госпитализирован с ушибом головного мозга.

В отношении водителя составлен административный материал. Усматриваются признаки нарушения п.14.1 ПДД РФ – водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода. Невыполнение требования уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении, влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей.

20 и 24 февраля сотрудники ГИБДД проведут специальное профилактическое мероприятие на пешеходных переходах.

Как сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, только за сутки выявлено 52 водителя, которые не предоставили преимущество пешеходам на пешеходных переходах и 39 пешеходов, которые нарушили правила перехода проезжей части. В этом году произошло 28 случаев наездов на пешеходов, в которых 1 человек погиб и 27 получили ранения. Много происшествий регистрируется именно на пешеходных переходах, зарегистрировано 14 наездов, в которых 14 человек получили ранения.